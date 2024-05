Nicola Porcella: ¿Su expareja no aprueba relación con Flavia Laos?

Tras el supuesto beso que Nicola Porcella y Flavia Laos protagonizaron en México, la producción de "América Hoy" preguntaron a la expareja del artista peruano, Francesca Lazo, sobre la presunta relación con Flavia. "No voy a poder contestar a tus preguntas, seguro es sobro Nicola y la verdad que por el momento prefiero no hablar nada. Siempre se lo he deseado (que le vaya bien en todo aspecto) y esta no es una excepción", sentenció.