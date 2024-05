¿Nicola Porcella no descartó romance con Flavia Laos tras beso?

Nicola Porcella se pronunció sobre el beso que habría protagonizado con Flavia Laos y aclaró si ambos tienen una relación. "No me estaba besando. Estábamos conversando en un antro y obviamente yo la invité. Ella se está quedando en mi casa. Flavia es muy amiga mía, yo la quiero muchísimo, quiere abrirse camino en México. ¿Si hubo beso? No hubo beso... ahí, no mentira. Flavia es una niña súper talentosa y yo la quiero muchísimo", expresó.