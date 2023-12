Nati Sánchez, novia de Pedro Loli, anunció fin de su relación: Merecemos un amor leal.

"Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Por mi bienestar y paz mental pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente. Desde el más profundo amor que me tengo, la vida es demasiado linda para disfrutarla de la mejor manera, todos merecemos encontrar un amor leal y verdadero", se lee en el comunicado.