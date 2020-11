Mónica Sánchez: "La nueva generación expresa su identidad, es autónoma y no tiene estigmas"

La actriz reveló que los jóvenes hicieron un cambio importante a nivel nacional y mundial.

Mónica Sánchez habló acerca de la multitudinaria marcha realizada en estos últimos días tras la vacancia de Martín Vizcarra. La actriz destacó el importante rol de la "generación bicentenario", jóvenes que se sumaron a las protestas y causaron un gran impacto en la política peruana.

"Los jóvenes de ahora no tienen ningún estigma. No les asusta que les digas terrorista ni comunista porque no vivieron las épocas de terrorismo. La nueva generación tiene acceso a la información de manera global, no puedes ocultarles la información.

Es una generación que expresa su identidad en las redes. Si a ese joven lo confrontas con una realidad que una y otra vez te violenta, te agrede y aparece un señor que se dice a sí mismo presidente, que no da la cara, que es antidemocrático, en 10 minutos se levantan.", reveló.

Mónica Sánchez comparó a Francisco Sagasti con Valentín Paniagua