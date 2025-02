Milett Figueroa no confía a ciegas en Marcelo Tinelli

Milett Figueroa estaba dando su opinión sobre la confianza en pareja y Janet Barboza le preguntó si creía en Marcelo Tinelli a ciegas. Su respuesta sorprendió a más de uno. "Si a mí mi pareja todo el día me está preguntando, cada detalle está desconfiando (¿Tú confías a ciegas en Marcelo?) No a ciegas, pero para estar con una pareja tienes que conocer y saber que esa persona no te haría eso", sentenció.