Milett Figueroa intentó hacer ceviche y salió mal por incidente

Milett Figueroa se animó a preparar en vivo el ceviche que le encantó a su pareja Marcelo Tinelli y junto a "Chikinelli" intentó cortar el pescado de una peculiar forma. La conductora pidió confiar en el proceso ya que no creen en sus cualidades culinarias. Sin embargo, minutos después ya no quiso continuar con la receta porque el cuchillo que le dieron no cortaba bien.