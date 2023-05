Michelle Soifer se pronunció tras ser pifiada en concierto: No los escuché

"Cuando te pones los in-ear te olvidas del mundo. Yo me vengo a enterar todo esto después, es más yo terminé y me fui campeona y feliz. Yo en ningún momento lo escuché (las pifias) es más cuando ellos gritaron esas palabras yo no estaba en el escenario porque cuando yo me presento pongo videos en la pantalla y si se dan cuenta yo no estaba en el stage", explicó.