Michelle Soifer recibió romántica sorpresa de Gleyson Reñé.

Michelle Soifer se derritió en elogios hacia su saliente Gleyson Reñé y pese a que aún no oficializa su relación con el cantante, la integrante de Esto es guerra no descartó convivir más adelante con él e inclusive confirmó que siente la ilusión de casarse de blanco. Ella no dudó en bromear al pedir un "anillo de compromiso".