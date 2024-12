Michelle Soifer pidió así anillo de compromiso a Gleyson Reñé.

Michelle Soifer aprovechó las cámaras de América Hoy para saber sus planes a futuro con su novio Gleyson Reñé y aclaró que no habrá oficialización de su romance si es que el cantante no le regale un anillo de compromiso. "Bueno él ya sabe también. No hay presión, él ya sabe cuál es la medida (para el anillo de boda)", aclaró Michi que sostuvo que Gleyson tiene buena relación con su mamá.