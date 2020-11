Giuseppe Benignini confesó que sigue enamorado de Michelle Soifer

Giuseppe Benignini afirmó que sus sentimientos no han cambiado por Michelle Soifer, pese a que la relacionan con empresario.

Giuseppe Benignini visitó el set de América Hoy y se pronunció sobre las recientes imágenes de Michelle Soifer, donde se le ve junto al empresario Gil Shavit. Janet Barboza fue contundente y le preguntó cómo se sintió al ver el video.

"No, para nada (me molesté), en absoluto. Creo que ella ya dio la respuesta que tenía que dar, lo puso en sus redes sociales, y eso está más claro que el agua", dijo Giuseppe Benignini, quien agregó que sigue enamorado de Michelle Soifer y sus sentimientos no han cambiado para nada.

