Pese a la gran felicidad de los nuevos esposos Melissa Paredes y Anthony Aranda tras dar el "sí, acepto" en un espectacular boda, la conductora Janet Barboza sentenció la unión de la pareja al recordar cómo iniciaron su romance. "Pensábamos que Anthony Aranda era parte de un tropiezo y es que la verdad normalmente no te quedas con esa persona, no te quedas con la piedra... Yo no le dio ninguna fe a ninguna pareja casada. (¿Crees que esto no va a durar mucho?) Yo creo que no, creo que se han apresurado", expresó.