La familia de Melissa Paredes y Anthony Aranda se hicieron presentes en su boda, pero lo que llamó la atención es que uno de los tíos de la expareja de Rodrigo Cuba confesó que no le tenía fe a la unión entre su sobrina y el bailarín. "(¿Esperaban que se quedara con Anthony?) No, no, no, no podría decirles realmente", comentó. ¿Será que se puso nervioso?