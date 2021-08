Melissa Paredes llora al ser sorprendida por su hija Mía en su cumpleaños

Melissa Paredes se mostró muy sensible al estar con su hija por primera vez en televisión.

Melissa Paredes celebró su cumpleaños en América Hoy y fue sorprendida con la visita al set de su hija Mía Cuba Paredes y su mamá Celia. La conductora lloró y se mostró muy emocionada al tener a su familia ante cámaras en este día tan especial.

"Ay no, estoy muy sentimental, mi preciosa, me acuerdo del primer día que pisé este set, o sea yo pensaba en ella, que era por ella que estaba aquí y ahora la tengo acá, mi princesa hermosa", dijo Melissa Paredes, quien no dejó de abrazar a su hija Mía.

