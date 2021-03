Melissa Paredes: "¿Edson me quiere quitar el puesto? Nunca, la tiene muy difícil"

Melissa está muy feliz por la sintonía del público mañana tras mañana.

¿Cómo se siente empezar las mañanas en América Hoy?

- Es muy energizante empezar mis mañanas en América Hoy porque inicio el día con el ánimo arriba, dispuesta a divertirme y a alegrar las mañanas del público que sigue el programa. Creo que, en este momento, es muy importante decirle a las personas que nos ven, "arriba, este es un nuevo día, tenemos que seguir adelante". También, agradezco mucho el respaldo del público que nos ha ubicado en el primer lugar de su preferencia.

¿Te sientes cómoda en tu faceta de conductora?

- Esta nueva faceta me hace sentir muy feliz, me siento muy cómoda. Cada día sigo aprendiendo un poco más, aprendo mucho de cada uno de mis compañeros, estoy muy contenta por esta gran oportunidad. Además, tengo unos compañeros extraordinarios, la paso muy bien con ellos, por eso, cuando no puedo ir al programa, los extraño mucho.

Y ahora la confianza entre ustedes es grande, se hacen muchas bromas…

- Ethel, Janet, Edson y yo hemos hecho un match increíble, nos tenemos mucha confianza. Y es muy divertido el poder bromearnos sanamente, nuestras bromas siempre son en buena onda, con buenos términos, siempre por el lado de la diversión, nunca de la maldad. Y, además, creo que es bueno reírse de uno mismo.

Edson, de broma en broma, asegura que te quitará tu puesto, ¿qué le dices?

- ¿Edson me quiere quitar el puesto? Nunca, la tiene difícil, creo que como colaborador está muy bien. A Edson lo quiero mucho, es muy talentoso, todas las bromas que me hace son muy divertidas.

