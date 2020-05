Melissa Klug: Mi mamá me metió un cachetadón cuando se enteró de que estaba embarazada

Melissa Klug salió embarazada de su primera hija mientras estaba en el colegio y así reaccionó su familia.

Melissa Klug fue entrevistada por Ethel Pozo antes de la cuarentena y recordó una etapa muy importante de su vida: el embarazo de su hija mayor Gianella Marquina. La empresaria contó que la noticia no le gustó para nada a su mamá, quien tuvo una reacción muy fuerte al enterarse.

➤ Mira:Melissa Klug a su hija Samahara Lobatón: "No hay nadie como la madre"

"Estaba en el colegio, entonces, no te voy a mentir, pero me metió un cachetadón que hasta ahorita lo recuerdo", confesó Melissa Klug, quien también tuvo que contarle todo a su abuelita, la mujer que la crió. "Ella sintió mucha pena, pero me apoyó desde el primer día", agregó en la entrevista con América Hoy.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Melissa Klug desea que Jefferson Farfán se recupere pronto del coronavirus