Melissa Klug a su hija Samahara Lobatón: "No hay nadie como la madre"

"Ella pensará que tendrá muchas personas a su lado, pero no es así", dijo Melissa Klug al recordar que su hija se fue de la casa.

Melissa Klug se confesó en una secuencia al volante junto a Ethel Pozo y habló de la relación con sus hijos. La empresaria afirmó que le afectó que su hija Samahara Lobatón se vaya de la casa con su pareja, pero es parte de la vida y la entiende.

➤ Mira:Melissa Klug: Mi mamá me metió un cachetadón cuando se enteró de que estaba embarazada

"En realidad sí (sufrí mucho), pero es parte de la vida, yo también he sido joven, ella (Samahara) pensará que tendrá muchas personas, pero no hay nadie como la madre, no hay nadie como la madre, siempre (estaré con ella), dijo Melissa Klug en una entrevista grabada antes de la cuarentena para América Hoy.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!

Melissa Klug desea que Jefferson Farfán se recupere pronto del coronavirus