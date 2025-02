Marisol se defendió tras protagonizar altercado con seguidora

América Hoy se comunicó con el mánager de Marisol. "Se ve claramente que Marisol le dice 'ahorita no mi amor', le dice a la señora, 'ahorita' para tomarse la foto, 'pero no me jales'. Esas fueron las palabras de Marisol, pero creo que la señora estaba un poquito pasada de copas y no entendió", dijo César Aguilar.