Mario Irivarren: "Pancho Rodríguez es hombre de una sola mujer, por país"

"Pancho es un romántico de esos antiguos, de esos que abre la puerta, que lleva flores. No es un picaflor, Pancho es hombre de una sola mujer, cada día... no, no, cada día de su vida se levanta con ganas de enamorarla cada vez más. Sí es de una sola mujer, por país", afirmó Mario Irivarren.