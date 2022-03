Mariella Zanetti defiende a Stephanie Cayo de críticas: "La jerga no es un dialecto"

Todo empezó porque la rubia famosa expresó que "palta", como jerga, significa "aburrido". A raíz de ello se hizo viral y los cibernautas no la soltaron por su aparente falta de "calle". Al respecto, Zanetti salió al frente ante cámaras.

"Estoy escuchando hablar, chancando a la pobre chica Stephanie Cayo que definitivamente ella no tendría porque saber. En primer lugar la jerga no es un dialecto, es una forma de hablar de ciertos grupos. No necesariamente todo el mundo tiene que saber. Recuerda que en el Perú 'palta' significa otra cosa, pero en otros países puede significar otra."