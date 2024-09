Marcelo Tinelli incomodó a Milett Figueroa con ácido comentario

Marcelo Tinelli fue preguntado directamente el porqué escogió a Milett Figueroa como parte del jurado. “Porque me parecía interesante ver una persona que nunca había estado en un jurado como Milett que baila muy bien, canta muy bien y es un certamen de canto y me parecía bueno que estuviera, me parece que le puede aportar mucho", respondió.