Luciana Fuster confirmó que puso fin a su relación con Ignacio Baladán y que solo mantienen una bonita amistad. La modelo aseguró que ella fue quien terminó todo vínculo sentimental y que si no fuera por ella, el pastelero uruguayo aún seguirían en salidas.

"Por decisión mía y porque quiero estar sola. Decisión mía y él no lo puede negar. Ya no tenemos nada y simplemente cortamos todo, pero seguimos siendo amigos… Se muere por mí y lo tiene que saber todo el mundo. Si es que yo no le hubiera dicho chao, seguiríamos allí", comentó la expareja de Austin Palao.

Ignacio Baladán: "Luciana Fuster y yo solo somos amigos"