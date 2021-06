Josimar: ¿Por qué Melissa Paredes no fue su refuerzo en final del Artista del Año?

Josimar Fidel reveló que le escribió a Melissa Paredes para que lo apoye, pero ella le dijo que no por esta contundente razón.

Josimar Fidel llegó al set de América Hoy luego de convertirse en el ganador del Artista del Año y contó que pensó primero en Melissa Paredes para que sea su refuerzo en la presentación de canto y baile, aunque al final lo vimos con Vania Bludau.

Josimar le escribió directamente a la actriz, pero ella se negó porque estaba en grabaciones finales de Dos Hermanas. "Me van a disculpar, Josimar a mí me encanta, pero estaba cerrando grabaciones y no podía, pero me hubiera encantado acompañarte, me hubiera fascinado", explicó Melissa Paredes.

