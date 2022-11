Johanna San Miguel denunció acoso de sujeto en redes sociales: “No debemos aguantar este tipo de comentarios”

“Siempre trato de no hacer mucho caso cuando me insinúan situaciones subidas de tono. Si bien es cierto en el face uno puede opinar, todo tiene un límite. Este sujeto, a quien veo es padre de familia, no para de insinuar asquerosidad y media hacia mi persona e intentar denigrarme. Acá dejo la foto por si es que les pasa lo mismo con este tipo. Ninguna de nosotras debemos aguantar este tipo de comentarios. Y para ti machito de face: La próxima sé más hombre, búscame y dime las cosas en MI CARA. Miedo es lo último que te tengo: MACHISTA”, publicó la conductora de Esto Es Guerra.