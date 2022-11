Jazmín Pinedo confiesa que sufrió de acoso durante años tras denuncia de Johanna San Miguel

Tras la denuncia de acoso de Johanna San Miguel a través de sus redes sociales, la conductora Jazmín Pinedo se animó a revelar que hace tres años fue víctima de acoso por una joven, quien la difamaba. La presentadora reveló que logró encontrar a su acosadora, pero no la denunció por pedido de la madre ya que le prometió que su hija no volvería a molestarla.

"Nadie tiene por qué soportar este tipo de situaciones. Nadie tiene derecho de ofenderte constantemente. Sí se puede saber quién está detrás de eso. Hace tres años, denuncié que era acosada por una jovencita que no medía consecuencias , que me difamaba constantemente por las redes sociales", mencionó la conductora.

"Tres años y medio después, logro encontrar a esta chica. Su mamá me ruega que no ponga la denuncia. Yo siendo mamá, entiendo la posición. La mamá me prometió que eso no volvería a pasar y sí, la verdad, hasta ahora se está cumpliendo y en el momento que no se cumpla, procederé con las acciones legales que al final siempre es lo mejor", señaló.