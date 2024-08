Melissa Klug minimiza a Darinka Ramírez en batalla contra Farfán

Melissa Klug no se quedó callada y dejó en claro que sus problemas legales son netamente con el exfutbolista, y que los terceros salen sobrando. "Ay no mamacita, mi tema es netamente con el papá de mis hijos, no con terceros, que entre ellos maten sus pulgas. Mis temas legales son por mi hijo (daños psicológicos) contra el papá de mis hijos", escribió.