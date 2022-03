Jefferson Farfán le regaló lujoso carro a Maialen por su cumpleaños: "Disfrútalo, hijita"

"Gracias por permitirme ser tu papá y porque siempre me has mostrado ese amor incondicional que ha hecho que mi corazón sea tuyo. Te amo hijita y estoy tan orgulloso de tus logros que con esfuerzo y dedicación vas logrando. Ya toda una universitaria me muestras que logras todo por lo que luchas y seguirás consiguiente todo lo que te propongas. Feliz cumpleaños, amor. Disfrútalo, hermosa. Te lo mereces."