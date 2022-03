Melissa Klug confesó que no invitará a Jefferson Farfán a su matrimonio con Jesús Barco

"No, no lo invitaría o sea es la familia y él ya no pertenece a mi familia. (Él) es el papá de mis hijos, pero serían mis hijos, mi mamá, mi hermano y la familia de Jesús", señaló. Melissa Klug recalcó que no hay ningún tipo de invitación ni para Farfán ni para otra persona que no integre su familia.