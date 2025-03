Janet Barboza se desmayó por comentario de Marisol sobre Cueva.

Janet Barboza no pudo evitar "desmayarse" en medio del programa al enterarse de la frase que lanzó Marisol tiempo atrás cuando aún no salían a la luz los polémicos chats con Christian Cueva. "A mí nunca me gustaron los jugadores, porque yo sé cómo son los jugadores", fue el mensaje que "descompensó" a la conductora pues ahora se especula que la "Faraona" y el futbolista habrían tenido un affaire.