Janet Barboza a Michelle Soifer: "No me gusta Gleyson"

Michelle Soifer se sorprendió cuando Janet Barboza le confesó que no le agradaba Gleyson Reñé como su pareja. "A mí no me gusta Gleyson... Tiene el perfil parecido a los anteriores, es cantante, músico, por el lado musical me refiero. A mí me gustaría más un empresario", dijo la conductora y a lo que la chica reality no dudó en defenderlo.