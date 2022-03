Isabel Acevedo "llamó" en vivo a Christian Domínguez y lo sorprendió con esta declaración

Isabel Acevedo perdió contra Michelle Soifer en el juego "Nervioso" de América Hoy y le dieron como reto llamar a su última pareja, es decir a Christian Domínguez. La bailarina se negó porque dijo que en realidad esa no había sido la prueba, pero al final la producción decidió lo contrario.

"Yo sí tengo el número, pero no me parece", dijo Ethel Pozo al saber que Chabelita ya no guarda el teléfono del cantante. Sin embargo, Mario Irivarren colaboró con la prueba y en una sacó su celular para llamar a su amigo. "Vamos a poner en altavoz, ya", afirmó el chico reality.