Giuliana Rengifo tuvo inesperada reacción por comentarios del jurado alterno de América Hoy

“No me voy a quedar callada, mis respetos para ti, pero hay videos y todo de que yo ensayo en la Academia y te voy a invitar para que tú vayas (…) En verdad no sé cómo te llamas, no sé tu nombre, si bien es cierto lo mío no es el baile al 100%, estoy intentando, pero en el canto si no te gustó a ti, nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo en lo que uno hace”, sentenció.