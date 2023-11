Flavia Laos rompió su silencio tras ruptura con Austin Palao: "Le deseo lo mejor"

La noticia generó revuelo en el espectáculo, por lo que las cámaras de 'América Hoy' no dudaron en abordar a la rubia para consultarle al respecto. La actriz agradeció las muestras de cariño de sus fieles seguidores y recalcó que no se arrepiente de su decisión. Asimismo, les pidió a sus fanáticos que no provoquen una "guerra" con los fans del modelo, pues desea que haya paz en redes sociales.