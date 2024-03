Flavia Laos se defiende de críticas por "retoquitos" y jura que no se hizo nada.

Flavia Laos restó importancia a las críticas que recibe por su nuevo look al compartir una fotografía suya en sus redes sociales con el cabello totalmente de color negro y aseguró que no se hizo ningún "retoquito". "No me molesta, chicos, es mi cara, es mi cuerpo, es mi vida. yo me puedo hacer lo que yo quiera si es que quiero y en verdad no me he hecho ni miércoles. Esta es mi cara, yo sé que soy linda", expresó la cantante.