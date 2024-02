Ethel Pozo sobre Christian Domínguez: “Me siento decepcionada y con rabia”

“No es el debut que esperábamos porque nuestro compañero, porque esto ha sido una familia, televisiva, pero familia. Nuestro compañero falló una vez más y me siento decepcionada, por ratos con rabia, el ‘te lo dije’ ya no entra a tallar (…) Tenemos muchísimo que decirle desde el lado humano, desde el lado laboral, desde el lado de mujer (…) Me siento bastante nerviosa esta mañana”, pronunció la hija de Gisela Valcárcel.