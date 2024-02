Ethel Pozo recordó cuando tuvo depresión posparto: "Me sentía fatal"

Luego de saber que Melissa Klug está sufriendo de depresión posparto, Ethel Pozo recordó el difícil momento que vivió cuando padeció de lo mismo tras su embarazo. La conductora relató que no podía ver a nadie ni salir de su casa. "A mí me dio por 6 meses el no querer salir de mi casa. Me encerraba y no quería ver a nadie. A mí la depresión posparto la sufrí por 6 meses y yo me encerré en mi cuarto totalmente desolada. Me sentía fatal", señaló.