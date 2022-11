Ethel Pozo planea tener un bebé con Julián Alexander: “Siempre soñé con 4 hijos”

“Sí claro, nos encantaría, pero eso solo lo decide el de arriba, así que sí, nos gustaría muchísimo. Yo siempre soné con tener cuatro hijos, porque yo soy hija única, entonces creo que por ahí va el tema de tener una familia grande. Dios me mandó dos hijas preciosas, y mi esposo tiene uno, así que, si los sueños se cumplen, así como siempre se me han cumplido, no lo sabemos”, confesó.

“No congelé óvulos, yo no sabía, quien puede adivinar o pensar que iba a conocer el amor de mi vida, en algún momento pensé que me iba a quedar sola, con mis niñas, criándolas como fue toda la vida, y bueno así fue, creo que muchas conocen mi historia, y no congelé, ahora si Dios quiere tendremos un bebé (…) Así que la gente, por supuesto que pasa los 30 años considero que debería pensarlo si es que no han sido mamás o si anhelan tener otro bebé”, agregó la hija de Gisela Valcárcel.