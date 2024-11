Estrella Torres negó canje: "Kevin Salas pagó la mitad"

Estrella Torres contó que buscó al mejor cirujano plástico para someterse a la operación y aclaró que su retoquito no fue al 100 % canje. La cantante reveló que su esposo Kevin Salas la ayudó a pagar la mitad de su cirugía. "No ha sido totalmente canje, gracias a Dios vengo trabajando con mi esposo, la verdad mi esposo pagó la mitad para no sentirlo", expresó.