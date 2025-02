La producción del magazine matutino se comunicó con Darinka Ramírez para saber su opinión sobre el último romance de Farfán con Xiomy. "No la conozco y ya la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé, deseo a todos bendiciones. Nuevamente, te reitero que me mantengo al margen, no deseo involucrarme en la TV", respondió.