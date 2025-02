Xiomy Kanashiro: ¿Cuánto cobra por show tras polémica con Farfán?

América Hoy se comunicó con la representante de Xiomy Kanashiro para conocer cuánto está cobrando por concierto con su orquesta de cumbia, luego de ser vinculada con Jefferson Farfán. "Hora y media es 1500 soles. Son cuatro chicas, ex Alma Bella, entre ellas está Xiomy. (¿Xiomy no canta, no?) No, ella anima, baila y hace coros", señaló.