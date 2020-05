Coronavirus: no acercarte ni cargar a nadie en la calle si no tiene mascarilla

Si ve a una persona que necesita ayuda siga estos consejos, evite contagiarse y no deje de ser empático.

Estar en la calle en tiempos de coronavirus, frente a una situación extrema, no debe ser nada fácil. Esto fue lo que le sucedió a Mario Irivarren el pasado domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre. Tras la emergencia, el modelo sospecha que llegó a su casa infectado con COVID-19.

Lo que le pasó a Mario Irivarren puede ocurrir en cualquier momento, una persona con posibles síntomas de coronavirus, como la dificultad para respirar, pidiendo ayuda. ¿Qué harías si en algún momento se encuentra en la calle con una persona que necesita ayuda?

El doctor Marco Almerí, cardiólogo clínico y especialista en salud pública, nos da los siguiente consejos.

"Si en la calle, una persona que se siente mal le solicita ayuda, pero no lleva mascarilla, usted no puede acercarse, no puede cargar a ningún paciente en la calle. El riesgo de contagio es inminente, aplique el protocolo, llame a la policía", afirmó el especialista en salud.

"Si la persona que le pide ayuda y usted llevan puesto la mascarilla, usted debe acercarse, usted debe valorar primero si está protegido contra laCOVID-19 para acercarse a esa persona", enfatizó el doctor Marco Almerí.

