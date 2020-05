Mario Irivarren con coronavirus: ¿Cómo se contagió al ayudar a una persona en la calle?

Infectólogo explicó qué pasó con Mario Irivarren por la desesperación del momento al querer salvar a una persona.

Mario Irivarren reveló que tiene coronavirus y explicó cómo cree que se contagió. Según el modelo, siempre cumplió con la cuarentena, pero el Día de la Madre ayudó a una persona que pedía auxilio en la calle y probablemente se infectó en ese momento.

¿Qué podría haber pasado al ayudar a una persona en la calle? Según el doctor Leslie Soto, lo que hizo Mario Irivarren está bien porque tenemos que ser solidarios. Por la desesperación, te olvidas de muchas cosas y en ese momento uno no piensa en arreglarse la mascarilla o cargar bonito a la persona.

"Lo que debe hacerse es llamar a alguien cercano, como las Fuerzas Armadas o policiales, para que apoyen. Si lo hacemos nosotros, primero me aseguro bien la mascarilla, cargo a la persona, la llevo al carro, me desinfecto las manos, la bajo, me desinfecto otra vez, y la mascarilla nunca me la quito", explicó Leslie Soto.

El infectólogo del Hospital Cayetano Heredia cree que hubo manipulación en ese momento porque la vida de la señora estaba en peligro y, sin querer, Mario Irivarren pudo tocarse la cara o no colocarse bien la mascarilla.

