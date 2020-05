Yahaira Plasencia muestra de prueba COVID-19 para terminar con los rumores

"Yo no me jugaría con un tema tan delicado", aclaró Yahaira Plasencia sobre su prueba de coronavirus que salió negativa.

Tras confirmarse que Jefferson Farfán dio positivo al coronavirus, surgieron muchas interrogantes alrededor de la salud de Yahaira Plasencia, quien acompaña al futbolista en Rusia.

Ante tanta duda, Yahaira Plasencia primeró informó a través de un comunicado que se hizo la prueba y salió negativa, pero las especulaciones seguían. Si ambos conviven en el mismo espacio, ¿por qué no se pudo haber contagiado?

Por eso es que desde Moscú, la misma Yahaira Plasencia se encargó de ponerle punto final a tanto cuestionamiento. "Hago este video para dirigirme a todas las personas que me están escribiendo y se preocupan por mi salud pensando que tengo el COVID-19, pero siguen especulando cosas y muchas cosas", dijo la cantante.

La pareja de Jefferson Farfán se vio en la obligación de mostrar su examen de coronavirus que salió negativo para que 'dejen de decir cosas que no son. "Yo no me jugaría con un tema tan delicado que estamos viviendo todos", aclaró Yahaira Plasencia.

Coronavirus: ¿Jefferson Farfán pudo contagiar a Yahaira Plasencia durante convivencia?