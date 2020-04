Coronavirus: colegios privados deben recuperar clases y luego cobrar las pensiones

José Carlos Vera, director regional de Educación de Lima Metropolitana, se refirió al cobro de pensiones en los colegios privados, un reclamo que los padres están realizando porque consideran que sus hijos no reciben la misma educación, pese a llevar clases virtuales.

Por ello, dijo que en marzo, por los quince días de suspensión de clases, el colegio privado está en la obligación de recuperar esos aprendizajes entre trabajos virtuales y horas extras de forma presencial.

De esa forma el padre de familia podría pagar todo marzo, siempre y cuando la UGEL y los padres verifiquen que el plan de recuperación se ha cumplido. "No vamos a hablar de recuperación de horas exactas, pero sí de aprendizajes y de competencias que tienen que haberse brindado por el colegio", detalló en comunicación con América Hoy.

Sin embargo, si el padre de familia identifica que el plan de recuperación no ha sido el óptimo y que el colegio no ha cumplido con prestar el servicio educativo, tiene dos caminos para no verse obligado a pagar la pensión de todas formas.

"Ir a la UGEL y presentar un reclamo para que el organismo vaya a hacer una supervisión in situ del caso, y al mismo tiempo acercarse con Indecopi, que es la entidad competente en la regulación de los pagos de las pensiones", agregó Vera.

