Coronavirus: ¿Quiénes pueden retirar los dos mil soles de la AFP?

El Gobierno anunció que desde abril se podrá retirar hasta 2 mil soles de los fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los especialistas explicaron quiénes serían los beneficiados y cómo se daría dicho retiro.

"Les están soltando 2 mil soles en dos armadas: mil soles en abril y mil soles en mayo. Para los que no están trabajando ahora, pero estuvieron aportando hace un año o más es este beneficio de soltar dos mil soles. Sin embargo, los peruanos que están trabajando tienen su sueldo por lo cual no acceden, pero no tendrán el descuento por la comisión a la AFP", señaló el economista Jorge Carrillo Acosta.

