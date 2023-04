Christian Domínguez se altera en vivo y defiende a Néstor Villanueva

"A mi me da pena, discúlpame Néstor, pero me da pena porque son tus hijos y quiero pensar que eres un buen padre como tú lo estás diciendo. Me da mucha pena que jueguen así con los bebés, discúlpenme que yo me altere, yo también he tenido problemas, pero siempre los bebés son primero. No pueden estar con ese tipo de cosas, simplemente como carne de cañón."