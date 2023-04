Don Guillermo, padre de Néstor Villanueva, no pudo contener las lágrimas al mencionar que extraña a sus nietos y que no los ve desde hace un tiempo. "¿Qué culpa tienen las criaturas? Te extraño mucho, acá te extrañamos mucho. A veces me embarga la emoción. Quiero que vengan a visitarme", expresó el señor en llanto.