Nestor Villanueva mostró su indignación por las declaraciones de su suegra Susy Díaz y aclaró que él "es un buen padre y además está día con la pensión de sus hijos". "Que no vengan a decir que no pago pensión porque yo estoy al día y cumplo con mis hijos", dijo bastante ofuscado el ex de Flor Polo Díaz.