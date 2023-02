Christian Domínguez a Rosángela Espinoza: "Siempre la gente va a hablar, sé feliz y disfruta"

Christian Domínguez notó que Rosángela Espinoza estuvo incómoda durante la entrevista con las conductoras de América hoy que no dudó en dedicarle unas palabras sobre sus viajes de lujo a Medio Oriente.

"Te debería importar tres pepinos lo que la gente diga. Si piensan o no piensan, a ti qué te valga, tú disfruta, has tu vida. El que puede, puede y el que no, que aplauda. Siempre la gente va a hablar, simplemente sé feliz y disfruta porque todo el mundo quisiera estar en tu posición en este momento. Tú tranquila y riéte de esto."