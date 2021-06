Christian Domínguez no hablará más de Isabel Acevedo: "Lo haré por respeto a mi familia"

Christian Domínguez se disculpó por haberse ofuscado en en vivo y prometió que no responderá más porque "no le genera nada".

Christian Domínguez se disculpó en televisión por haberse ofuscado en vivo y responder a las declaraciones de Isabel Acevedo. El cantante prometió que, por su familia y la hija que tiene con Pamela Franco, no volverá a hablar más de su expareja ni dar explicaciones de nada.

"Por respeto a mi familia, a mi hija recién nacida y a lo que estamos formando, constituyendo como hogar, no está bien que yo haga ese tipo de declaraciones o esté respondiendo. A partir de la fecha, no pretendo tampoco hacerlo, porque no me genera nada. No van a ver otra vez que me ofusce de esa manera", prometió Christian Domínguez tras mostrar su incomodidad por la entrevista a Isabel Acevedo.

