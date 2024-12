Brunella Horna lloró al renunciar a América Hoy por fuerte razón

Sostuvo que el principal motivo es disfrutar del crecimiento de Alessio, su primer hijo con Richard Acuña: “Muy pequeño que muchas veces lo he dejado con fiebre, he tenido que dejarlo solo, o mil cosas más que quiero, quisiera estar con él mucho más tiempo, quiero tomarme este año, este 2025, para estar con mi bebito, mi sueño siempre fue ser madre. Alessio ha sido mi sueño cumplido, aparte que me costó mucho tenerlo, yo no podía ser mamá, me costó un año, salir embarazada hasta que lo logré, tuve amenazas de aborto, todo lo que pasé, que ya ustedes lo saben, ya lo he podido contar, y bueno, amo ser mamá, de verdad, que es lo mejor que me ha podido pasar en la vida, y quisiera disfrutarlo junto a él, no quisiera alejarme más de él de las mañanas”.